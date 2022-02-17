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Dron ile trafik uygulamasına ağırlık - Son Dakika

Dron ile trafik uygulamasına ağırlık

17.02.2022 16:19
Dron ile trafik uygulamasına ağırlık

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde jandarma tarafından 2 saat süreyle dron ile trafik uygulaması yapıldı.

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde jandarma tarafından 2 saat süreyle dron ile trafik uygulaması yapıldı.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından 10.00-12.00 saatleri arasında Erkenek Jandarma Komutanlığı önünde dron ile denetim gerçekleştirildi.

Uygulama ve denetim faaliyetlerinin dron ile zaman zaman değişik kavşak ve noktalarda devam edeceği belirtilirken, dron ile uygulamaya ağırlık verileceği kaydedildi. - MALATYA

Dron ile trafik uygulamasına ağırlık
Dron ile trafik uygulamasına ağırlık

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Doğanşehir, Jandarma, Hisarcık, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dron ile trafik uygulamasına ağırlık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dron ile trafik uygulamasına ağırlık - Son Dakika
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