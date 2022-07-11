İstanbul'da bayramın üçüncü gününde yoğunluk sürdü - Son Dakika
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İstanbul'da bayramın üçüncü gününde yoğunluk sürdü

11.07.2022 16:50

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de tarihi ve turistik yerlerde yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de tarihi ve turistik yerlerde yoğunluk yaşandı.

Kent genelinde bayram tatilinde havanın da güzel olmasını fırsat gören vatandaşlar, sahil ve parklar ile turistik yerleri doldurdu.

Eminönü'nde vapur, tramvay, otobüs ve taksilerin dolu olduğu görülürken, durak ve iskelelerde insan kalabalığı oluştu.

Mısır Çarşısı, bayramda da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmaya devam etti. Çarşıya gelenler alışveriş yapıp, çevreyi gezdi.

Tarihi yarımadadaki camiler de yoğunluğun yaşandığı mekanlar olarak dikkati çekti.

Süleymaniye Camisi'ne yönelik ziyaretler dolayısıyla bölgede araç trafiği oluştu. Sürücüler, ilerlemeyen trafikte zaman zaman kontak kapatarak, araçlarında yolun açılmasını bekledi.

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Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayramın ilk günü trafik yoğunluğu sürdü Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayramın ilk günü trafik yoğunluğu sürdü Hayvan pazar yerlerinde bayramın ilk günü yoğunluk sürüyor Hayvan pazar yerlerinde bayramın ilk günü yoğunluk sürüyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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