Samsun-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu - Son Dakika
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Samsun-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

08.07.2022 18:38

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Ankara-Samsun kara yolu ile D-100 kara yolunun Çorum'un Osmancık ilçesindeki bölümünde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Ankara- Samsun kara yolu ile D-100 kara yolunun Çorum'un Osmancık ilçesindeki bölümünde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla vatandaşlar memleketlerine gitmek üzere yola çıktı.

Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Çorum'da araç yoğunluğu oluştu.

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kent merkezi içindeki bazı bölümlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinden geçen D-100 kara yolunda da sürücüler yoğunluk oluşturdu.

Polis ve jandarma ekipleri, Ankara-Samsun kara yolunun Çorum sınırlarındaki bölümü ile Osmancık'tan geçen D-100 kara yolunda denetimlerini artırdı.

Ekipler, dron destekli denetimlerde muhtemel kural ihlallerini incelerken, ulaşımda aksama yaşanmaması için tedbir aldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu - Son Dakika
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