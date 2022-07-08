Kurban Bayramı 'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Ankara- Samsun kara yolu ile D-100 kara yolunun Çorum 'un Osmancık ilçesindeki bölümünde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu - Son Dakika

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