Dron teknolojisi çiftçiye kazandırıyor - Son Dakika
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Dron teknolojisi çiftçiye kazandırıyor

21.05.2022 09:35

Son yıllarda yaygınlaşan dron teknolojisi, birçok alanda olduğu gibi tarım sektöründe de çiftçiye ilaçlama konusunda hem zaman hem de verim yönünden kazandırıyor.

Son yıllarda yaygınlaşan dron teknolojisi, birçok alanda olduğu gibi tarım sektöründe de çiftçiye ilaçlama konusunda hem zaman hem de verim yönünden kazandırıyor.

Özellikle savunma sanayinde adını duyuran ve daha sonra bir çok alanda kullanılmaya başlayan dron teknolojisi, tarım sektöründe de yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Dron kullanımı çiftçinin de yüzünü güldürdü. Dron ile ilaçlama yapan çiftçiler birçok yönden kazançlı çıkıyor. Dron ile daha kısa sürede ve etkili yapılan ilaçlama hem zamandan hem de ilaçtan tasarruf sağlarken, ilaçlamada kullanılan araç gereçlere ihtiyaç duyulmuyor. Traktör veya diğer araç gereçlerle yapılan ilaçlamanın neden olduğu verim kaybı, işçilik ve araç gereç masrafı olmuyor.

Adıyaman'da da son dönemlerde artan dron ile ilaçlama çalışmasını yerinde inceleyen Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, çalışmalar ile ilgili hem firma hem de çiftçilerden bilgi aldı. Müdür Kıyas yaptığı açıklamada, "Son yıllarda özellikle dron teknolojisi birçok alanda olduğu gibi, tarımsal alanda da kullanılmaya başlandı. Çiftçilerimiz hububatlarını dronla ilaçlıyor. Şu an çiftçilerimiz süne ilacı atıyor. Bu teknoloji Adıyaman'da yeni yeni kullanılmaktadır. İlerleyen dönemlerde bu teknoloji inanıyorum ki arazide çok daha fazla kullanılacaktır. Dron teknolojisinin kullanılmasının verdiği çok büyük faydalar var. İlacın daha az kullanılması, mahsulün ezilmemesi, zaman tasarrufu, ilaç tasarrufu gibi birçok fayda sağlamaktadır" dedi.

Firma yetkilisi Dila Toprak ise dron ile ilaçlamanın faydalarını sıralayarak kullanımın son yıllarda yaygınlaştığına işaret etti.

Dron ile tarlasını ilaçlayan çiftçi Abdulkadir Seçilmiş de "İnşallah bunu daha verimli ve etkili kullanacağız. Hem zamandan hem araçtan hem işçilikten hem de ilacı etkili kullanma açısından faydalı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Dron teknolojisi çiftçiye kazandırıyor
Dron teknolojisi çiftçiye kazandırıyor
Dron teknolojisi çiftçiye kazandırıyor
Dron teknolojisi çiftçiye kazandırıyor
Dron teknolojisi çiftçiye kazandırıyor

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Tragger, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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