Dron tespit etti, jandarma ekipleri ceza yazdı - Son Dakika
Üye Girişi

Dron tespit etti, jandarma ekipleri ceza yazdı

18.04.2022 09:38
Dron tespit etti, jandarma ekipleri ceza yazdı

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından dron ile yapılan trafik denetiminde 5 sürücüye para cezası uygulandı.

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından dron ile yapılan trafik denetiminde 5 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, dron destekli trafik uygulaması yaptı. Aydınpınar köyü Turaplar mevkiinde yapılan uygulamada kurallara riayet etmeyen, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan sürücüler tespit edildi. Denetim çerçevesinde 5 sürücüye 2 bin 331 TL idari para cezası uygulandı. - DÜZCE

Dron tespit etti, jandarma ekipleri ceza yazdı
Dron tespit etti, jandarma ekipleri ceza yazdı

YORUMLAR
500
Düzce'de tarım araçları denetlendi Düzce'de tarım araçları denetlendi Vali Atay, şehit ailesiyle bir araya geldi Vali Atay, şehit ailesiyle bir araya geldi

İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dron tespit etti, jandarma ekipleri ceza yazdı - Son Dakika


Son Dakika
10:36 İ·stanbul'da bıçaklı taksici dehşeti: Yabancı uyruklu çifti "bıçaklarım" diye kovaladı
10:32 Gonca Vuslateri bir bir itiraflarını sıraladı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
10:26 Nurgül Yeşilçay sevenlerini korkuttu! Sahnede bir anda yere düştü
10:25 Borsa rekor üstüne rekor kırıyor! BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:23 Bakan Akar, Pençe Kilit operasyonu hakkında yeni açıklamalar yaptı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
10:22 TikTok yıldızına saldırı! Video çektiği esnada yüzüne asit attılar
10:21 Melih Gökçek'ten, Mansur Yavaş'a tehdit gibi sözler: Uykular sana haram olacak, neler anlatacağım neler
10:06 Bursa'da işçi sevisi alev aldı, yolcular canını zor kurtardı!
09:58 Mariupol'de son durum: Rusya, dün Ukrayna askerlerinin teslim olması için 7 saatlik süre tanımıştı, 400 kişilik grup hala direniyor
09:57 İsveç'te yakılan Kuran-ı Kerim ortalığı karıştırdı! Müslümanlar sokağa indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 10:43:03. #1.11#
SON DAKİKA: Dron tespit etti, jandarma ekipleri ceza yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement