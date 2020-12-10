Drona ilgi ve talep arttı - Son Dakika

Drona ilgi ve talep arttı

10.12.2020 08:34
Drona ilgi ve talep arttı, System.String[]

TÜRKİYE genelinde her geçen gün pazarı genişleyen drona talep arttı.

TÜRKİYE genelinde her geçen gün pazarı genişleyen drona talep arttı. Koronavirüs döneminde kalabalıklardan uzaklaşan vatandaşların, keyifli vakit geçirmek için tercih ettiği cihazlar arasında dronun da yer aldığı kaydedildi. 2016'da 11 bin 839 olan İHA pilotu sayısının, bu yılın ekim ayı itibarıyla 215 bin 858 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Gelişen teknolojiyle birlikte kullanım alanları artan dronlar, her ne kadar sadece havada kullanıldığı sanılsa da karada ve denizde de etkin rol alıyor. Uzaktan kumanda edilen dronlar, madenlerde ve deniz altında istenilen yöne hareket ettirilip görüntü alıyor ve sensörleri ile hassas ölçümler yapabiliyorlar. Bu özellikleriyle dron pazarı her geçen gün büyürken, 2030'larda Türkiye pazarının 92 milyar dolara erişeceği tahmin ediliyor. Uluslararası Sivil Havacılık Günü kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından derlenen verilere göre hem İHA sayısı hem de pilot sayısı son dönemde artış gösterdi. 2016'da 11 bin 839 olan İHA pilotu sayısı, bu yılın ekim ayı itibarıyla 215 bin 858 olarak kayıtlara geçti. Azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üzeri İHA uçurmak isteyen pilotların da SHGM sistemine kaydolmaları ve İHA uçuşları öncesi izin almaları şartı bulunuyor. İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan İHA uçuranlara ve İHA pilotlarına idari para cezası uygulanıyor.

Dron tamiratı yapan firma sahibi, evli ve 3 çocuk babası Sertaç Polat (45), "Dron çıktığından beri, başka hiçbir işle uğraşmadım. İlk başta çok zorlukları vardı. Şimdi dron satın alıp 7-8 dakikada uçabiliyorsunuz. Dron çeşitli alanlarda sınırsız şekilde kullanılabiliyor. Milyar dolarları kapsayan pazarı var. Her gün büyüyor. Dron kullanmak çok kolay ancak bir o kadar da tehlikeli. Kullanmanın belirli şartları var. Herkes dronlarını kaydettirsin. Ehliyetini alsın. Uçuş öncesi izin alsın, güvenli uçuş yapsın" dedi.Geçen yıl dron ehliyeti alan Berkay Gümüşay (34), "Dron benim için hobi olarak başladı. Sonrasında bunu daha ileriye götürmek için ehliyet almaya karar verdim. Sonrasında eğitici belgesi alıp, eğitim verir hale geldim" dedi.Dron satışı yapan teknolojik market sahibi Gani Güleç, "Sektörde dron talep patlaması yaşanıyor. İşi bilen, bilmeyen, hobi amaçlı kullanan herkes drona talep gösteriyor. Karantina döneminde vatandaşın canı sıkılıyor. Uçurup, çekim yaparak eğleniyor. Yazın bunu başta düğün salonları olmak üzere daha çok iş amaçlı kullanacak kişilere satıyoruz. Son dönemdeki artışın sebebi karantinada hobi amaçlı dron uçurmak isteyenlerin olması. Profesyonel amaçlı dronun fiyatı en düşüğü 3 bin 500 liradan başlıyor ve artıyor" dedi.

Dron almaya gelen düğün salonu işletmecisi Yaşar Kaya (25), "Düğün salonumuz var. Kendi kamera ekipmanlarımızı kendimiz almak istedim. Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz" dedi.


- İzmir
Drona ilgi ve talep arttı
Drona ilgi ve talep arttı
Drona ilgi ve talep arttı
Drona ilgi ve talep arttı
Drona ilgi ve talep arttı
Drona ilgi ve talep arttı
Drona ilgi ve talep arttı
Drona ilgi ve talep arttı
Drona ilgi ve talep arttı

Koronavirüs, Türkiye, Düğün, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Drona ilgi ve talep arttı - Son Dakika


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