(DRONE) Akdamar Adası'nda 9. ayin başlıyor - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nın drone ile çekilmiş görüntüleri VAN - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilise, 9. ayine ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle, Akdamar Kilisesi'nde 95 yıl aradan sonra 2010'da ilk kez düzenlenen ve senede bir defa gerçekleştirilen ayin Akdamar Kilisesi'nde yeniden düzenleniyor.

Önceki yıllarda yüzlerce kişinin katıldığı ayin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşiyor.