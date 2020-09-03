(DRONE) Akdamar Kilisesi'ndeki 8. ayin Kovid-19 tedbirleri altında yapılacak (1) - VAN - Son Dakika

(DRONE) Akdamar Kilisesi'ndeki 8. ayin Kovid-19 tedbirleri altında yapılacak (1) - VAN

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilise, pazar günü 8. ayine ev sahipliği yapacak.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilise, pazar günü 8. ayine ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle, Akdamar Kilisesi'nde 95 yıl aradan sonra 2010'da ilk kez düzenlenen ve senede bir defa gerçekleştirilen ayin için hazırlıklara başlandı.

Her yıl yüzlerce kişinin katıldığı ayin, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda ziyaretçiyle gerçekleştirilecek.

6 Eylül'de Edremit İskelesi'nden teknelerle adaya taşınacak ziyaretçiler, ateş ölçümleri ve diğer işlemler yapıldıktan sonra ayine katılabilecek.

Akdamar Adası'nda Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kiliseyi, ayin dolayısıyla kente gelen çok sayıda kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

"25 kişilik ekiple ayin icra edilecek"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl eylülde gerçekleştirilen ayin nedeniyle yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçinin kente geldiğini söyledi.

Bu yıl salgın nedeniyle sınırlı sayıda ziyaretçiyle ayininin yapılacağını anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu sene pandemi kurallarından dolayı sadece önceden belirlenen kişiler adaya çıkabilecek. Ayin canlı yayınlanacak. Ayin esnasında diğer ziyaretçiler adaya alınmayacak. 25 kişilik bir ekip İstanbul'dan gelecek. Bu 25 kişilik ekiple ayin icra edilecek. Ayinden sonra ada ve kilise ziyaret edilebilecek. Ayin için gerekli tüm önlemler alındı. Pandemi kurallarına uygun icra edilecek. Adada sosyal mesafe planlaması yapıldı, hijyenle ilgili tedbirler de alındı."

Bilmez, Akdamar Adası'nın turistlerin ilgi odağı olduğunu belirterek, "Van Gölü başlı başına dünyada bir çekim merkezi. Her yıl binlerce turist çeken bir bölge ama bu yıl pandemiden dolayı bu çok kısıtlı oldu." dedi.

Adadaki Akdamar Kilisesi'nin de inanç turizmine ciddi katkı sağladığını vurgulayan Bilmez, "Bu ayin hem ada hem bölgemiz hem de kilisenin dünya kamuoyuna tanıtımına ciddi katkı sunacaktır. İnanıyorum ki her yıl bir önceki seneye göre daha fazla turisti Van'da ağırlayacağız. Bu da kentimizin sosyal ve ekonomik hayatına ciddi katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

(DRONE) Akdamar Kilisesi'ndeki 8. ayin Kovid-19 tedbirleri altında yapılacak (1) - VAN

Akdamar Kilisesi, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (DRONE) Akdamar Kilisesi'ndeki 8. ayin Kovid-19 tedbirleri altında yapılacak (1) - VAN - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak Mbaye Diagne, tedbir amaçlı hazırlık maçı kadrosuna alınmadı Pendik'te kontrolden çıkan otobüs gişelere çarptı: 24 yaralı 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sözleşmesi feshedildi Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu Aytemiz Alanyaspor Babacar'ı 1,5 yıllığına kiraladı Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu İngiliz kahve zinciri Costa Coffee, koronavirüs nedeniyle 1.500 kişiyi işten çıkaracak Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu Korona testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastane çıkışı görüntülendi Son Dakika: RTÜK'ten Netflix'e ilk ceza: Çocuk istismarı görüntüsü içeren film kaldırılacak Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Adana'da sıcaklardan dolayı telefonlar dahi çekmiyor
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı         
15:06
Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı         
14:51
Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada         
14:49
Messi transferinde sürpriz gelişme! 1 yıl daha Barcelona'da kalabilir Messi transferinde sürpriz gelişme! 1 yıl daha Barcelona'da kalabilir         
14:35
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi         
14:12
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi         
14:08
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya artan vakalar sonrası vatandaşa seslendi: Allah rızası için dışarı çıkmayın İstanbul Valisi Ali Yerlikaya artan vakalar sonrası vatandaşa seslendi: Allah rızası için dışarı çıkmayın         
13:49
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi         
13:31
Salgın korkusundan çocuklarını aylarca eve hapsettiler! 3 kardeşi ayrı odalara koyup kapılarına kilit vurdular Salgın korkusundan çocuklarını aylarca eve hapsettiler! 3 kardeşi ayrı odalara koyup kapılarına kilit vurdular         
13:27
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı         
12:03
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı         
11:19
İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler         
10:21
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada         
09:35
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı         
09:13
Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak         
09:03
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
Oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için imajını değiştirdi Oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için imajını değiştirdi         
08:20
Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu         
23:16
Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi         
23:09
Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti         
21:15
Ailesinden 7 kişiyi koronavirüs yüzünden kaybeden genç, aşı deneylerinde gönüllü oldu Ailesinden 7 kişiyi koronavirüs yüzünden kaybeden genç, aşı deneylerinde gönüllü oldu         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2020 17:51:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (DRONE) Akdamar Kilisesi'ndeki 8. ayin Kovid-19 tedbirleri altında yapılacak (1) - VAN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei