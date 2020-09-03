(DRONE) Akdamar Kilisesi'ndeki 8. ayin Kovid-19 tedbirleri altında yapılacak (1) - VAN - Son Dakika

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilise, pazar günü 8. ayine ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle, Akdamar Kilisesi'nde 95 yıl aradan sonra 2010'da ilk kez düzenlenen ve senede bir defa gerçekleştirilen ayin için hazırlıklara başlandı.

Her yıl yüzlerce kişinin katıldığı ayin, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda ziyaretçiyle gerçekleştirilecek.

6 Eylül'de Edremit İskelesi'nden teknelerle adaya taşınacak ziyaretçiler, ateş ölçümleri ve diğer işlemler yapıldıktan sonra ayine katılabilecek.

Akdamar Adası'nda Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kiliseyi, ayin dolayısıyla kente gelen çok sayıda kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

"25 kişilik ekiple ayin icra edilecek"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl eylülde gerçekleştirilen ayin nedeniyle yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçinin kente geldiğini söyledi.

Bu yıl salgın nedeniyle sınırlı sayıda ziyaretçiyle ayininin yapılacağını anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu sene pandemi kurallarından dolayı sadece önceden belirlenen kişiler adaya çıkabilecek. Ayin canlı yayınlanacak. Ayin esnasında diğer ziyaretçiler adaya alınmayacak. 25 kişilik bir ekip İstanbul'dan gelecek. Bu 25 kişilik ekiple ayin icra edilecek. Ayinden sonra ada ve kilise ziyaret edilebilecek. Ayin için gerekli tüm önlemler alındı. Pandemi kurallarına uygun icra edilecek. Adada sosyal mesafe planlaması yapıldı, hijyenle ilgili tedbirler de alındı."

Bilmez, Akdamar Adası'nın turistlerin ilgi odağı olduğunu belirterek, "Van Gölü başlı başına dünyada bir çekim merkezi. Her yıl binlerce turist çeken bir bölge ama bu yıl pandemiden dolayı bu çok kısıtlı oldu." dedi.

Adadaki Akdamar Kilisesi'nin de inanç turizmine ciddi katkı sağladığını vurgulayan Bilmez, "Bu ayin hem ada hem bölgemiz hem de kilisenin dünya kamuoyuna tanıtımına ciddi katkı sunacaktır. İnanıyorum ki her yıl bir önceki seneye göre daha fazla turisti Van'da ağırlayacağız. Bu da kentimizin sosyal ve ekonomik hayatına ciddi katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.