(DRONE) Alışveriş merkezine düzenlenen saldırı - Son Dakika
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(DRONE) Alışveriş merkezine düzenlenen saldırı

21.03.2022 09:58

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun bu gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun bu gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri Kiev şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev'in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Bilgiler netleşiyor." ifadesi yer aldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu duyurmuştu.

(DRONE) Alışveriş merkezine düzenlenen saldırı
(DRONE) Alışveriş merkezine düzenlenen saldırı
(DRONE) Alışveriş merkezine düzenlenen saldırı

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alışveriş, Ukrayna, Kiev, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (DRONE) Alışveriş merkezine düzenlenen saldırı - Son Dakika


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