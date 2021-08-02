(DRONE) Atlas Okyanusu kıyısındaki cami: Goree - Son Dakika

Goree Camisi'nden drone görüntüsü

Dalgalardan görüntüler

Camiden görüntüler Senegal'in başkenti Dakar açıklarında, köle ticaretinin izlerini taşıyan Goree Adası'nın tek camisi, Atlas Okyanusu'nun kıyısında bulunuyor. Afrika'da iki asır önce Amerika ve Avrupa'ya yapılan köle ticaretinin merkezi olan, UNESCO korumasındaki Goree Adası'nda tek cami hizmet veriyor. AA muhabiri tarafından havadan görüntülenen Goree Camisi, okyanus manzarası ile ziyaretçilerini karşılıyor.