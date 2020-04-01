(DRONE) Başakşehir Şehir Hastanesi'nde hizmet için geri sayım başladı (2) - Son Dakika

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(DRONE) Başakşehir Şehir Hastanesi'nde hizmet için geri sayım başladı (2)
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre içerisinde açılacağını müjdelediği İkitelli ve Göztepe şehir hastanelerinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre içerisinde açılacağını müjdelediği İkitelli ve Göztepe şehir hastanelerinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Erdoğan'ın, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş" konuşmasında yer verdiği İkitelli ve Göztepe şehir hastanelerindeki çalışmaların son durumu AA kameralarınca kaydedildi.
Mayıs ayında açılması planlanan İkitelli (Başakşehir) Şehir Hastanesi, 520'si yoğun bakım olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesiyle vatandaşlara hizmet edecek.
Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olacak 1.000 yataklı Göztepe Şehir Hastanesinin de tamamlanması için sona yaklaşıldı. Hastanenin eylül ayında hizmete açılması planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:30 Kaynak: AA
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