(DRONE) Bayraklı'da enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (3) - Son Dakika

(DRONE) Bayraklı'da enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (3)
30.10.2020 19:17
Enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmalarının havadan görüntüleri(drone çekimi) Enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyorİZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmalarının havadan görüntüleri(drone çekimi) Enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekipler, deprem sonrası İzmir Bayraklı'da hasar gören binalarda arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Son Dakika İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girtap kameralara yansıdı Arkadaşının şakayla doğrulttuğu av tüfeği ateş aldı, lise öğrencisi hayatını kaybetti Fatih Karagümrük, evinde Erzurumspor'u 5-1 yendi Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa kararından vazgeçti Pakdemirli'nin enkaz altında konuştuğu Buse ile ilgili güzel haberi Bakan Gül verdi: Şu anda kızımız çıkartılıyor Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 17'ye, yaralı sayısı 709'a yükseldi