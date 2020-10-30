(DRONE) Bayraklı'da enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (3) - Son Dakika

Enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmalarının havadan görüntüleri(drone çekimi) Enkaz altında kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekipler, deprem sonrası İzmir Bayraklı'da hasar gören binalarda arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.