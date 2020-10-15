Bolu Dağı geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Güzergahta görev yapan trafik ve Karayolları ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hatalı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı

Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler