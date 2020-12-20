(Drone) Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü - Son Dakika

Malatya

Malatya'da kent merkezinde sessizlik hakim.

Cadde ve sokakların boşaldığı kentte emniyet ekipleri, kavşak ile caddelerde denetim yaptı.

Seyir halindeki araçları durduran ekipler, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Hekimhan ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.

Cadde ve sokaklarda polis, jandarma, zabıta, ambulans ve özel izinli çalışanlarla görevlilerin kullandığı araçlar görülürken ilçe genelinde sessizlik hakim oldu.