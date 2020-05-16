(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak 'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Samsun 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

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