(DRONE) Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - Son Dakika

Oltu Merkez Camii avlusunda cuma namazını kılan cemaatin drone ile görüntülenmesi Doğu Anadolu'da cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı

ERZURUM (AA - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Kars'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uzun bir aradan sonra cuma namazında saf tuttu.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında 16 Mart'ta ibadete kapatılan camilerde yaklaşık 2,5 ay sonra ilk cuma namazı kılındı.

Tedbirler kapsamında seccadelerini getirerek ve maske takarak alana gelenler, sosyal mesafe kuralına uyarak namazını eda etti.

Cami tuvaletleri ve abdesthaneler kapalı olduğundan vatandaşlar, namaz kılınacak açık alanlara ve cami bahçelerine abdestlerini evde alıp geldi.

Güvenlik güçleri ve ekiplerce tedbirlerin yoğun şekilde uygulandığı alanlarda, belediye ekiplerince cemaate tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı ve dezenfekten solüsyonu sıkıldı.

İl pandemi kurullarınca belirlenen meydan ve camilerde binlerce Müslüman saf tuttu.

Oltu ilçesinde de tarihi Aslanpaşa Cami'si avlusunda da çok sayıda vatandaş, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını eda etti.