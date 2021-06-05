DRONE - Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor - Son Dakika

DRONE - Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor
05.06.2021 13:46
Drone ile Marmara Denizi Kartal sahilinde müsilaj İSTANBUL - Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor.
Drone ile Marmara Denizi Kartal sahilinde müsilaj İSTANBUL - Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Köy sakini anında telefonuna sarıldı! Yılanların dansı görenleri şaşırttı Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu