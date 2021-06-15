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"Hobi kovanı" projesiyle vatandaşlar kendi balını üretebilecek - Son Dakika

"Hobi kovanı" projesiyle vatandaşlar kendi balını üretebilecek

15.06.2021 11:08

Bitlis'in Hizan ilçesinde hayata geçirilen "hobi kovanı" projesiyle, insanlar satın aldıkları kovanlarda hem doğayla iç içe zaman geçirebilecek hem de kendi ballarını üretme imkanı bulacak.

Bitlis'in Hizan ilçesinde hayata geçirilen "hobi kovanı" projesiyle, insanlar satın aldıkları kovanlarda hem doğayla iç içe zaman geçirebilecek hem de kendi ballarını üretme imkanı bulacak.

İlçede arıcılık yapan Şerif Ekinci ile Kadir Yaldız, Hizan Bal Üreticileri Birliği'nin de desteğiyle "hobi kovanı" projesini hazırladı.

İki arkadaş, belirli bir ücret karşılığında sattıkları 900 fenni kovan ve karakovana, sahiplerinin isimlerinin ve numaralarının yer aldığı plakaları yapıştırdı.

Özenle hazırladıkları kovanları ilçenin zengin floraya sahip yaylalarına çıkarmaya başlayan Ekinci ve Yaldız, isteyen kovan sahiplerine arıcılık eğitimi veriyor, onların bakım yapmalarına imkan tanıyor.

Yaylaya gitmek istemeyenlerin kovanlarına da ücret almadan bakım yapan iki arkadaş, hak sahiplerine arıların sigortalanması hizmeti ve ihtiyaç fazlası balı alım garantisi de veriyor.

"Görüntülü olarak arayıp kovanları gösteriyoruz"

Ekinci, AA muhabirine, son zamanlarda piyasada satılan ballara güvenin azalması, insanların kaliteli bal arayışına girmesi nedeniyle projeyi uygulamaya karar verdiklerini söyledi.

Kendilerinden satın alınan karakovan ve fenni kovanların bakımını üstlendiklerini, arıları sigortaladıklarını belirten Ekinci, şöyle konuştu:

"Ölen arıların yerine yenileri veriliyor. İnsanlar sezon sonunda kovanlarında ne kadar bal varsa alabiliyor. İsterlerse ihtiyaçlarından fazla olan bala o günün fiyatıyla alım garantisi de veriyoruz. Bu proje ile insanlar organik, katkısız bal yeme imkanına kavuşacak. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar bu kovanlara sahip olabilecek. Dilerlerse gelip kovanlarıyla kendileri ilgilenebilecekler. Arıcılık eğitimini ve gerekli ekipmanları da biz ücretsiz veriyoruz. Gelemeyen kovan sahiplerini de cep telefonlarından görüntülü arayarak bilgilendiriyoruz. İlk yıl için 1000-1500 kovanı bu proje kapsamında verebileceğiz. Şu ana kadar 900'e ulaştık. İnsanlar çocuklarına gönül rahatlığıyla organik bal yedirebilsin diye projeyi başlattık."

"Bu işi geliştirmek istiyoruz"

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci ise projeyi geliştiren girişimcileri birlik olarak desteklediklerini belirtti.

Hizan'ın zengin floraya yaylalarında üretilen karakovan balının dünyaca bilindiğini ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Bal yarışmalarında dünya birinciliği ve ikinciliğimiz var. İki arkadaşımız bir araya gelerek bu projeyi yapmaya karar vermişler. Birlik olarak kardeşlerimizin arkasında durduk. Bütün dünyada ve Türkiye'de kim istiyorsa ona kovan satışı yapacağız. Dünyanın her yerinden isteyen herkese kovan satışı yapacağız. İsteyenler gelip 2 bin 700 rakımlı yaylalarımızda balını hasat edebilir. Bu işi geliştirmek istiyoruz. İnsanların bala olan güveninin artırılmasında projenin faydalı olacağına inanıyoruz. İnsanlar oturduğu yerde kovan sahibi olacak, görselini izleyebilecek ve gelip bakımını yapabilecek."

Hobi kovanı projesiyle vatandaşlar kendi balını üretebilecek
Hobi kovanı projesiyle vatandaşlar kendi balını üretebilecek
Hobi kovanı projesiyle vatandaşlar kendi balını üretebilecek
Hobi kovanı projesiyle vatandaşlar kendi balını üretebilecek

Bitlis, Ekinci, Kovan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Hobi kovanı' projesiyle vatandaşlar kendi balını üretebilecek - Son Dakika


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