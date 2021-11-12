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Drone destekli emniyet kemeri uygulamasında sürücüler cezadan kaçamadı - Son Dakika

Drone destekli emniyet kemeri uygulamasında sürücüler cezadan kaçamadı

12.11.2021 17:34
Drone destekli emniyet kemeri uygulamasında sürücüler cezadan kaçamadı

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında gerçekleştirilen trafik denetiminde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında gerçekleştirilen trafik denetiminde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı emniyet kemeri kampanyası kapsamında Karabük'te emniyet kemeri denetimi yapıldı. Drone destekli uygulamada, emniyet kemeri takmayan sürücüler hakkında işlem yapılarak uyarılarda bulunuldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel de emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek amacıyla Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde yapılan denetime katıldı. Vali Gürel trafik ekipleri ile birlikte araç sürücülerine emniyet kemeri takmanın önemini hatırlatarak broşür dağıttı. Uygulamada Vali Gürel'e AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile polis ve askeri personeller eşlik etti.

Uygulamanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, "Malumunuz bu son yıllarda bakanlığımızın belirlediği sloganlarla kamuoyu nezdine çıkıyoruz ve bir sorunu dile getirmeye çalışıyoruz. O sorunla ilgili kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Daha önce yayalarla ilgili hassasiyetimizi, önceliğimizi belirten açıklamalarımız ile uygulamalarımız olmuştu. Bugün de kemer takmayla alakalı sloganı kamuoyuna duyurmak hem de kemer takmanın önemini vurgulamak için huzurunuzdayız" dedi.

Emniyet kemerinin yaralamalı kazalarda yüzde 60 oranında önleyiciliği söz konusu olduğunu ifade eden Gürel, "Özellikle İçişleri Bakanlığımızın "Bi hareketine bakar hayat" sloganıyla bir kampanyası oldu. Geçen hafta itibariyle başladı. Özellikle kemer takmanın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Kemer takmak ölümcül kazalarda zaten çok büyük bir engelleyiciliği var. Yaralamalı kazalarda yüzde 60 oranında önleyiciliği söz konusu. Bunu ifade etmek için buradayız. Vatandaşlarımızdan ricamız araçlarına bindikten sonra önce kemerlerini takıp sonra trafiğe katılsınlar. Hem kendilerini korusunlar hem de sevdiklerini korusunlar" diye konuştu. - KARABÜK

Drone destekli emniyet kemeri uygulamasında sürücüler cezadan kaçamadı
Drone destekli emniyet kemeri uygulamasında sürücüler cezadan kaçamadı
Drone destekli emniyet kemeri uygulamasında sürücüler cezadan kaçamadı
Drone destekli emniyet kemeri uygulamasında sürücüler cezadan kaçamadı
Drone destekli emniyet kemeri uygulamasında sürücüler cezadan kaçamadı
Drone destekli emniyet kemeri uygulamasında sürücüler cezadan kaçamadı
Drone destekli emniyet kemeri uygulamasında sürücüler cezadan kaçamadı

İçişleri Bakanlığı, Karabük, Kemer, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Drone destekli emniyet kemeri uygulamasında sürücüler cezadan kaçamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Drone destekli emniyet kemeri uygulamasında sürücüler cezadan kaçamadı - Son Dakika
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