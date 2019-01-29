Son Dakika Haberleri: Drone Destekli Trafik Denetimi

Drone Destekli Trafik Denetimi

1 saat önce

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından D-100 kara yolunda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından D-100 kara yolunda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

D-100 kara yolunun Ankara yönü kent merkezi girişinde ekipler tarafından kontrol noktası oluşturuldu.

Drone destekli denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uygulamalarla farkındalık oluşturarak kazaları en aza indirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çalışkan, uygulamaların devam edeceğini belirterek, "Kendi sorumluluk bölgemizde kazaların yoğun yaşandığı yerlerde drone kontrolleri yapılarak işlem yapılacak. Uygulama her gün 4 saat süreyle gerçekleştirilecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:51 Kaynak: AA

Ankara, Bolu, Güncel
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