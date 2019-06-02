"Drone" destekli trafik denetimi
59 dakika önce
Elazığ'da jandarma ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla "drone" destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:04 Kaynak: AA
'da jandarma ekiplerince Ramazan Bayramı
dolayısıyla "drone" destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, trafik kazalarının önlenmesine yönelik kara yollarında gerçekleştirilen uygulamaya trafik, mobil plaka tanıma sistemi (PTS), drone ve asayiş birimlerinden 30 personel katıldı.
Uygulamada, drone ile trafik akışı kontrol edildi, sürücülere ve yolculara genel trafik kuralları, hız ve emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilgilendirmede bulunuldu.
Çalışmaya katılan İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara sürücü seyahat karnesi dağıttı.
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