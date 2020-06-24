Drone destekli trafik denetiminde 113 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika

Çorum'da drone desteğiyle yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 113 sürücüye 15 bin 312 TL cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent trafiğinin düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla drone ile havadan denetim gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'in de katıldığı Tuzcular Kavşağı'ndaki uygulamada, trafik ekiplerince drone ile denetim gerçekleştirildi.

Toplamda 113 aracın kontrol edildiği denetimde, kırmızı ışık ihlalinden 35 sürücüye, emniyet kemeri takmamaktan 58 sürücüye, gürültü kirliliğinden 7 aracın sürücüsü ile, sigorta ve muayene eksikliği bulunan 13 aracın sürücüsüne işlem yapıldı. Toplamda 15 bin 312 TL cezai işlem uygulanan denetimde, 5 araç da trafikten men edildi.

Emniyet Müdürü Gülser de durdurulan bazı araçların sürücüleri ile yolcularına, trafik kurallarının yanı sıra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu, bilgilendirici broşür verdi.