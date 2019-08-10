Son Dakika Haberleri: "Drone destekli" trafik uygulaması
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"Drone destekli" trafik uygulaması

1 saat önce

Batman'da,drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Batman'da,drone destekli trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince, Batman- Diyarbakır kara yolu ile Batman- Bitlis kara yolundaki polis ve jandarma uygulama noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, sürücüler seyahat sırasında dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıldı.
Batman Valisi Hulusi Şahin de,araçlarda bulunan çocuklara üzerinde, "Hayatı korumak için senin de kemerin ses getirsin" yazılı tişört, kırmızı düdük ile boyama kitapçığı hediye etti.
Vali Şahin, uygulama sonrası yaptığı açıklamada, bayram süresince trafik ve asayiş yönünden bütün tedbirlerin alındığını söyledi.
Bayram süresince denetimlerin drone desteği ile hem havadan hem de karadan sürdürüleceğini aktaran Şahin, vatandaşlardan da trafik kurallarına uyma konusunda duyarlılık beklediklerini ifade etti.
Şahin, sürücülere İçişleri Bakanlığının kampanyalarını anlattıklarını belirterek, kampanyalarla trafik kaza sayısının azaltılması ve ölümlerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydetti.
Diyarbakır, Bitlis, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:14 Kaynak: AA
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