Drone destekli genel uygulamada 69 bin 377 lira ceza yazıldı - Son Dakika

- Drone destekli genel uygulamada 69 bin 377 lira ceza yazıldı

Güzel havayı fırsat bilip sokağa çıkan 12 kişiye ceza

Uygulamadan görüp kaçmaya çalıştılar, başarılı olamadılar

DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından D-655 Zongulduk-Düzce Karayolu'nun Çamköy mevkiinde drone destekli uygulama yapıldı. Uygulamada 3 ehliyetsiz sürücü yakalanırken, 12 kişiye kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uygulandı. Denetimlerde toplamda 37 araca 69 bin 301 lira para cezası kesilirken 3 araçta trafikten men edildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme, Asayiş ve Motorize Yunus timleri tarafından D-655 Zonguldak-Düzce Karayolu'nun Çamköy mevkiinde drone destekli uygulama yapıldı. Güzergah üzerinden geçen tüm araçlar kontrol edildi. Uygulamayı görüp kaçmaya çalışan şahıslar içinde dronedan yardım alındı. Yapılan kontrollerde uygulamayı görüp kaçan ve daha sonra yapılan takip sonrasında yakalanan 4 araç sürücüsüne 7 bin 456 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca yapılan uygulama çerçevesinde güzel havayı fırsat bilip sokağa çıkan ve uygulamaya takılan 12 kişiye 41 bin 468 lira, 28 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan 4 bin 32 lira, ehliyetsiz araç kullanan 3 sürücüye 16 bin 345 lira olmak üzere toplam 69 bin 301 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 3 araçta trafikten men edildi.