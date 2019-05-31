Son Dakika Haberleri: "Drone" destekli uyuşturucu operasyonu
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"Drone" destekli uyuşturucu operasyonu

37 dakika önce

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesi Kalkanlı Mahallesi'nde L.T'ye ait olan ve T.E. tarafından ekim ve bakımı yapılan mısır tarlasında insansız hava aracının da kullanıldığı kontrollerde 8 bin 405 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki kişinin, İl Jandarma Komutanlığındaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:57 Kaynak: AA
Eskişehir, Jandarma, Güncel
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