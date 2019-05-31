"Drone" destekli uyuşturucu operasyonu
37 dakika önce
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:57 Kaynak: AA
'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkez Odunpazarı
ilçesi Kalkanlı Mahallesi'nde L.T'ye ait olan ve T.E. tarafından ekim ve bakımı yapılan mısır tarlasında insansız hava aracının da kullanıldığı kontrollerde 8 bin 405 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki kişinin, İl Jandarma Komutanlığındaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
"Yed-i Emin" deposunda vinçli vurgun! Değeri dudak uçuklattı
Ceylan derisine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi
Galatasaray'da tarihi operasyon, 5 futbolcu yolcu!
Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar