Drone destekli uyuşturucu operasyonu
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen operasyonda 2 bin 11 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:35 Kaynak: AA
'nin Karamürsel
ilçesinde, jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen operasyonda 2 bin 11 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Karamürsel İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, Avcıköy Mahallesi, Avcıdere ile Dağtarla mevkisinde drone destekli yapılan kontrolde ormanlık alanda Hint keneviri ekili olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine Karamürsel Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek alınan talimatla 2 bin 11 kök kenevir, ekipler tarafından imha edildi.
Jandarma ekipleri, Hint kenevirlerini eken kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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