Drone destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Drone destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Drone destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Zonguldak'ta bir evin balkonunda yetiştirildiği tespit edilen hint keneviri, polisin drone destekli operasyonu ile ele geçirildi.

Drone destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir evin balkonunda yetiştirildiği tespit edilen hint keneviri, polisin drone destekli operasyonu ile ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; K.B isimli 7 şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyonlarda drone ile tespit edilen; 106 kök hint keneviri, 68 gram Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen K.B ve Ş.D isimli şüpheliler; çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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