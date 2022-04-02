Drone eğitimi alan otizmli çocuklar sertifikaları ile buluştu - Son Dakika
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Drone eğitimi alan otizmli çocuklar sertifikaları ile buluştu

02.04.2022 16:16
Drone eğitimi alan otizmli çocuklar sertifikaları ile buluştu

Başakşehir Belediyesi'nin 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında 5'i otizmli 10 çocuğa drone eğitimi verdiği sosyal farkındalık projesinde, eğitimini tamamlayan çocuklar sertifikaları ile buluştu.

Başakşehir Belediyesi'nin 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında 5'i otizmli 10 çocuğa drone eğitimi verdiği sosyal farkındalık projesinde, eğitimini tamamlayan çocuklar sertifikaları ile buluştu. Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde gerçekleşen etkinliğe katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, otizmli çocuklarla ilgili Türkiye'deki ilk akademik çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen eğitimde, 10 günlük drone eğitimini tamamlayan çocukların sertifikaları Başakşehir Living Lab İnovasyon Teknoloji Merkezi'nde verildi. Drone eğitiminin Türkiye'de bir ilk olan raporlama çalışması ile otizmli çocukların, en az yaşıtları kadar öğrenme yetisine sahip olduğunun ortaya çıkarılması amacıyla verildiğini söyleyen Kurtoğlu "Eğitimler sırasında çocuklarımızın dikkat süreleri, motivasyonları ve öğrenme isteklerinin üst düzeye ulaştığını gözlemledik. Eğitimler sonunda şunu gördük; fırsat eşitliği sağlandığında, etkili eğitim yöntemleri kullanıldığında otizmli çocuklarımız, en az yaşıtları kadar hatta daha da başarılı olabiliyor" dedi.

Etkinliğe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, çocukların aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte eğitimini tamamlayan çocuklar, drone simülatöründe uygulamalı olarak aldıkları eğitimi davetlilere gösterdi. Açılış konuşmalarıyla devam eden etkinlik, çocukların sertifikalarını almasıyla sona erdi. Kartoğlu, dijital drone yarışmasında birinci olan 14 Yaşındaki otizmli Batur Kuş ile etkinlik sonunda drone yarışı yaptı.

HER ŞEY BATUR'LA BAŞLADI

Otizmli çocuklarla ilgili Türkiye'de gerçekleştirilen sıra dışı ilk akademik çalışmayı yaptıklarını söyleyen Kartoğlu, "Aslında her şey düzenlediğimiz dijital drone yarışmasıyla başladı. 14 yaşındaki otizmli çocuğumuz Batur Kuş'un birinci olması, bizlere bugünlere kadar gelmemizin yolunu açtı. Otizmli çocuklarımızın bazılarında hayli kuvvetli olan ve toplumda çok da fazla bilinmeyen "görsel algı" becerilerini görmemizi sağladı. Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve faaliyetlerini Başakşehir Living Lab'de sürdüren DroneTürk İHA Okulumuzla bir araya gelerek vakit kaybetmeden planlamalarımıza, çalışmalarımıza başladık" diye konuştu.

"AKADEMİK ÇALIŞMA İLE İSPATLANDI"

Eğitime katılan çocukların hayatlarında ilk kez drone kumandasıyla bu eğitimde tanıştıklarına dikkat çeken Kartoğlu, "Eğitimler sırasında çocuklarımızın dikkat süreleri, motivasyonları ve öğrenme isteklerinin üst düzeye ulaştığını gözlemledik. Eğitimler sonunda şunu gördük; fırsat eşitliği sağlandığında, etkili eğitim yöntemleri kullanıldığında otizmli çocuklarımız,en az yaşıtları kadar hatta daha da başarılı olabiliyor. Akademik çalışmamızla bunu ispatlamayı başardık" ifadelerini kullandı.

"F-16 PİLOTU REFLEKSİNE SAHİPLER"

Otizmli çocuklarla ilgili hayalini de açıklayan Kartoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Biz, otizmli çocuklarımız arasından 'yarış drone pilotları' yetiştirmek istiyoruz. Aileleri düğme iliklemesini beklerken, çocuklarımızın 'yarış drone pilotu' olmasını sağlayacağız inşallah. Bu noktada dikkatinizi önemli bir ayrıntıya çekmek istiyorum. Yarış drone pilotu olmak öyle kolay bir iş değil; önemli meziyetleriniz, yetenekleriniz olması gerekiyor. Hepsinden önemlisi bir F-16 pilotunun reflekslerine sahip olmanız gerekiyor. İşte otizmli çocuklarımız, öğrenme ve motor becerisi noktasında buna hayli uygunlar."

ATA: PARKURLAR BENİM İÇİN ÇOCUK OYUNCAĞI

Başkan Yasin Kartoğlu'nun konuşmasının ardından sertifika törenine geçildi. Proje kapsamındaki eğitimlerde yer alan 10 çocuğa sertifikaları verildi. Eğitime katılan çocuklardan Muhammet Ali Korkut Ata ise "İlk başladığımda parkurda zorlandım. Ama bugün ilk parkur benim için çocuk oyuncağı" dedi.

Ali'nin annesi Hayriye Korkut Ata da "8 yıldır Ali'ye gözetmen eğitmenlik yapıyorum. Bu tarz etkinliklerin devam etmesini istiyorum. İlk başta hedef odaklı olduğu için zorlandık ama eğitimlerin biteceğini söylediğimde tepki verdi" diye konuştu.


Drone eğitimi alan otizmli çocuklar sertifikaları ile buluştu
Drone eğitimi alan otizmli çocuklar sertifikaları ile buluştu
Drone eğitimi alan otizmli çocuklar sertifikaları ile buluştu
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Kaynak: DHA

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