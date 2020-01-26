(Drone) Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Drone) Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika

(Drone) Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (2)

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki yıkılan binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yıkılan bina ve arama kurtarma çalışmaları drone kamera ile havadan görüntülendi.

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(Drone) Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (2)

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:56 Kaynak: AA
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