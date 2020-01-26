(Drone) Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki yıkılan binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yıkılan bina ve arama kurtarma çalışmaları drone kamera ile havadan görüntülendi.

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