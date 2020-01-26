(Drone) Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika

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(Drone) Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (2)
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:56 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki yıkılan binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yıkılan bina ve arama kurtarma çalışmaları drone kamera ile havadan görüntülendi.
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