(Drone) Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor (2) - Son Dakika

Elazığ'daki deprem

Sürsürü Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları

Arama kurtarma çalışmalarının drone kamera ile havadan takip edilmesi ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada yapılan çalışmalar drone kamera ile görüntülendi.