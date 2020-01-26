(Drone) Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor (2) - Son Dakika

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(Drone) Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor (2)
6 saat önce
Elazığ'daki deprem Sürsürü Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları Arama kurtarma çalışmalarının drone kamera ile havadan takip edilmesi ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:53 Kaynak: AA
Elazığ'daki deprem
Sürsürü Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları
Arama kurtarma çalışmalarının drone kamera ile havadan takip edilmesi ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada yapılan çalışmalar drone kamera ile görüntülendi.
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