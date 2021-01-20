(Drone) Flamingolar İzmit Körfezi'ni mesken tuttu - Son Dakika

(Drone) Flamingolar İzmit Körfezi'ni mesken tuttu

20.01.2021 16:39

İzmit Körfezi Sulak Alanı'nın en baskın ailesi flamingolar, havaların soğumasına rağmen buradan ayrılmıyor.

İzmit Körfezi Sulak Alanı'nın en baskın ailesi flamingolar, havaların soğumasına rağmen buradan ayrılmıyor.

Su ve kıyı kuşu türünün göç yolu üzerinde önemli bir istasyon olan İzmit Körfezi Sulak Alanı, uluslararası göç zinciri üzerindeki alanlardan da bir tanesi. Bu yüzden göçmen türlerin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidererek yaşamını sürdürmesi açısından ayrı bir öneme sahip.

Koruma altındaki sulak alanı mesken tutan flamingolar, kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede, sığ alanlarda yiyecek arayışını soğuk havaya rağmen sürdürüyor.

Renkli görüntülere sahne olan sulak alanda, flamingoların yanı sıra yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, kaşıkgaga, suna gibi kuş türleri de gözlemlenebiliyor.

(Drone) Flamingolar İzmit Körfezi'ni mesken tuttu
(Drone) Flamingolar İzmit Körfezi'ni mesken tuttu
(Drone) Flamingolar İzmit Körfezi'ni mesken tuttu
(Drone) Flamingolar İzmit Körfezi'ni mesken tuttu

Kocaeli, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (Drone) Flamingolar İzmit Körfezi'ni mesken tuttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 443 bin 500 liraya yükseldi Beyaz Saray'a veda eden Melania Trump'ın simsiyah giyinmesi dikkat çekti Son dakika! Donald Trump, başkanlığının bitmesine saatler kala Beyaz Saray'a veda etti Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ali Koç ayrımcılık yapıyor, TFF buna ne diyecek? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ali Koç ayrımcılık yapıyor, TFF buna ne diyecek?         
16:41
Son Dakika: Beyaz Saray'a veda eden Donald Trump: Bir şekilde geri geleceğiz Son Dakika: Beyaz Saray'a veda eden Donald Trump: Bir şekilde geri geleceğiz         
16:34
Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
16:14
Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti         
15:39
Türk iş adamı Yavuz Selim Yükselir BM Dünya Turizm Örgütü Elçiliği'ne seçildi Türk iş adamı Yavuz Selim Yükselir BM Dünya Turizm Örgütü Elçiliği'ne seçildi         
15:36
Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı "Oh be" diyerek paylaştı         
15:18
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
İstanbul'da metro ve metrobüslerde HES kodu kuyruğu İstanbul'da metro ve metrobüslerde HES kodu kuyruğu         
14:58
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Çıkan yangında yaşamını yitiren iki kardeş, geride gözü yaşlı bir dede bıraktı Çıkan yangında yaşamını yitiren iki kardeş, geride gözü yaşlı bir dede bıraktı         
14:23
Mahkeme soğukkanlı cinayeti affetmedi! Eşini öldüren kadın ve sevgilisi müebbet yedi Mahkeme soğukkanlı cinayeti affetmedi! Eşini öldüren kadın ve sevgilisi müebbet yedi         
13:22
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:32
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 16:56:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Drone) Flamingolar İzmit Körfezi'ni mesken tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei