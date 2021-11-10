Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine çevre ilçelerden bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgeden yükselen yoğun duman, kentin birçok noktasından görüldü. Yangına 50'nin üzerinde itfaiye personeli ve 20 araçla müdahale edildi.

Fabrika çalışanları ise yanan malzemeleri forktlif yardımıyla dışarı çıkardı.

Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.