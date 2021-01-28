Drone gören yılkı atları poz verdi - Son Dakika

Drone gören yılkı atları poz verdi

28.01.2021 11:52
Drone gören yılkı atları poz verdi, System.String[]

Sinop'ta yılkı atlarının kar altında yiyecek bulmak için verdikleri zorlu mücadele havadan görüntülendi.

Sinop'ta yılkı atlarının kar altında yiyecek bulmak için verdikleri zorlu mücadele havadan görüntülendi. Drone gören yılkı atları önce şaşırdı, sonra kameralara adeta poz verdi.

Sinop'un Akliman mevkisi yılkı atlarının da içinde bulunduğu binlerce yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Anadolu'da bir zamanlar insanların yazın köy işlerinde kullandıkları, kışın ise yem vermemek için doğaya saldıkları yılkı atları için kış mevsimi oldukça zor geçiyor.

Sayıları tam olarak bilinmeyen yılkı atları, 20-25'lik gruplar halinde karla kaplanan bölgelerde yiyecek ararken drone ile görüntülendi. Üzerlerinde uçan cisme şaşkın şaşkın bakan atların bu anları anbean kameraya yansıdı. Atlar, dronenun kendilerine yaklaşmasıyla önce ürktü ardından kameralara adeta poz verdi.

Sürüler halinde dolaşan ve insan görünce ürkerek kaçan atlar, beyaz örtü ve sazların arasında bölgeye de ayrı bir görsel güzellik katıyor. Doğal alanda yaşayan yılkılar, vatandaşların ilgisini çekiyor. Orman işletmesi tarafından da kış aylarında aralıklarla yaban hayvanları için bölgeye yiyecek bırakılıyor.

(Osman Aksu/İHA)

Akliman, Sinop, Drone, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Drone gören yılkı atları poz verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çinli et tüccarlarının elinden yüzü yırtılmış halde kurtarılan köpek, şimdilerde İngiltere'nin maskotu Alevler arasında kalan talihsiz kadın feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi Alman basını Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamalarına geniş yer verdi Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4'te sabit bıraktı Fabrika atıkları nedeniyle dere yatağından taşan köpükler mahalleliyi tedirgin ediyor Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli genç feryat etti: Sadece ayaklarımı değil kalbimi de çaldılar Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Galatasaray çözüm yolu arıyor Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Galatasaray çözüm yolu arıyor         
12:19
Türkiye'nin en büyük çetesi Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti         
11:37
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi         
11:19
Destek alan sinema salonu yılda en az altı film göstermekle yükümlü olacak Destek alan sinema salonu yılda en az altı film göstermekle yükümlü olacak         
11:09
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor         
10:45
Eğlence mekanına çevrilen bodrum katına yapılan baskında 50 kişiye ceza kesildi Eğlence mekanına çevrilen bodrum katına yapılan baskında 50 kişiye ceza kesildi         
10:00
Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek         
09:41
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı         
08:57
Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı         
00:59
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 12:33:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Drone gören yılkı atları poz verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei