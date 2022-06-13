(DRONE) HARKİV - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Son Dakika
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(DRONE) HARKİV - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna

13.06.2022 09:12

Rusya'nın, Ukrayna karşı açtığı savaş devam ediyor.

Rusya'nın, Ukrayna karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Rusya sınırına yakın kentlerinden olan Harkiv'de savaşın başından bu yana yaşanan çatışmaların izleri bir çok noktada görülüyor. Harkiv'de savaş başladığından bu yana en çok vurulan yerlerden olan Rusya sınırına sadece 40 km uzaklıktaki Kuzey Saltivka-3 mahallesinde ise yıkımın kentin geri kalanına göre çok daha fazla olduğu görülüyor. Kuzey Saltivka-3 mahallesi havadan görüntülendi.

(DRONE) HARKİV - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna
(DRONE) HARKİV - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna
(DRONE) HARKİV - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna
(DRONE) HARKİV - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna

YORUMLAR
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Ukrayna'daki Harkiv Sanatoryumu, savaşta evlerini kaybedenler için sığınağa dönüştü Ukrayna'daki Harkiv Sanatoryumu, savaşta evlerini kaybedenler için sığınağa dönüştü Rusya: Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların konuşlandırıldığı merkezi imha ettik Rusya: Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların konuşlandırıldığı merkezi imha ettik
Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (DRONE) HARKİV - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Son Dakika

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SON DAKİKA: (DRONE) HARKİV - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Son Dakika
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