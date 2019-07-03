Drone ile bulunan ormanlık alandaki kenevir tarlaları imha edildi
1 saat önce
Drone ile bulunan ormanlık alandaki kenevir tarlaları imha edildi Kocaeli'de ormanlık alana ekili 9 bin 732 kök kenevir ele geçirildiKOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekiplerince ormanlık alanda insansız hava aracı ile havadan yapılan aramalarda tespit edilen tarlalarda ekili...
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:56 Kaynak: İHA
Drone ile bulunan ormanlık alandaki kenevir tarlaları imha edildi Kocaeli
'de ormanlık alana ekili 9 bin 732 kök kenevir ele geçirildi
KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel
ilçesinde jandarma ekiplerince ormanlık alanda insansız hava aracı ile havadan yapılan aramalarda tespit edilen tarlalarda ekili 9 bin 732 kök kenevir bitkisi imha edildi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Jandarma
Komutanlığı ekipleri Karamürsel Avcıköy Mahallesi Şehitlik Deresi Döngeltepe mevkiindeki ormanlık alanda insansız hava aracı ile havadan arazi taraması yaptığı sırada 3 farklı alana ekili kenevir bitkileri olduğunu tespit etti. Tespit üzerine karadan ekili alanlara ulaşan ekipler, ormanlık alan içinde oluşturulmuş tarlalarda 9 bin 732 kök kenevir ele geçirdi. Ormanlık alandan sökülen kenevir bitkileri, savcılık talimatı ile imha edilirken kenevirleri eken şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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