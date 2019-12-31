Drone ile çorba servisi - Son Dakika
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Drone ile çorba servisi

6 saat önce

Beşiktaş'ta dedesinin miras bıraktığı tariflerle 15 çeşit çorba yapan "pilot murat" lakaplı lokanta sahibi, servis ağına drone ekleyerek teknolojiye ayak uydurdu.

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Beşiktaş'ta dedesinin miras bıraktığı tariflerle 15 çeşit çorba yapan "pilot murat" lakaplı lokanta sahibi, servis ağına drone ekleyerek teknolojiye ayak uydurdu. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren lokantada soğuk havada çorba siparişi veren müşterilerine drone ile servis yapmaya başladı.


2017 yılında Beşiktaş'ta bir lokanta açan "pilot murat" lakaplı Murat Gariboğlu, Almanya'da gurbetçilik yapana ancak istediği lezzetleri bulamayınca Türkiye'ye kesin dönüş yapan dedesinin miras bıraktığı tariflerle çorba yapıyor. Osmanlı döneminden kalma 15 çeşit çorbayı müşterilerine sunan Garipoğlu, servis ağına drone da katarak teknolojiye ayak uyduruyor. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Gariboğlu, soğuk havada çorba siparişlerini müşteriye drone ile gönderiyor.


'Drone ile çorba servisi başlattık'


2017 yılında faaliyete başladıklarını ve siparişlerin bazen soğuk ve geç gittiği zaman müşterilerden şikayet alınması üzerine teknolojiyi de kullanarak drone ile çorba servisi yaptıklarını söyleyen Çarşı Kanat Sahibi Çağdaş Murat Garipoğlu, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, Beşiktaş'ta ve komşu ilçelerimize drone ile çorba gönderiyoruz. Paketimiz hem daha çabuk ve sıcak gidiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Beşiktaş, Türkiye, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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