Son Dakika Haberleri: Drone ile Damatlık Tanıtımı

Drone ile Damatlık Tanıtımı

2 saat önce

İZMİR'de düzenlenen '13'üncü IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda, erkek giyim firmasınca ürünler arasındaki en gözde damatlık, fuar ziyaretçilerine drone kullanılarak, tanıtıldı.

Drone ile Damatlık Tanıtımı, System.String[]
İZMİR'de düzenlenen '13'üncü IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda, erkek giyim firmasınca ürünler arasındaki en gözde damatlık, fuar ziyaretçilerine drone kullanılarak, tanıtıldı.

Kentte bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda, erkek giyim firmasının tanıtımı dikkat çekti. Fuarİzmir'deki fuarda yer alan onlarca markanın ürünleri, mankenlerin de olduğu defileler ve etkinliklerle tanıtılırken, bir firma tarafından drone kullanıldı. Damatlık üzerine üretim yapılan firmanın yetkilileri, en gözde ürününü drone ile havalandırarak, Fuarİzmir'in içinde sergiledi. Drone ile damatlık taşındığını gören ziyaretçiler ise şaşkınlık yaşadı.

Yaptıkları sunumla ilgili konuşan firma yetkilisi Büşra Aydın, "Fuarda standımızı ziyaret edemeyen ziyaretçilerimizde farkındalık yaratarak, drone ile bir sunum yapmak istedik. Yöneticimiz Sedat Aydın'ın desteği ile ürünlerimizi drone ile gezdirerek müşterilerimize daha kolay tanıttık" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:03 Kaynak: DHA

İzmir, Kültür Sanat, Ekonomi
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