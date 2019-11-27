Son Dakika Haberleri: Drone ile denetimde 13 sürücüye para cezası
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Drone ile denetimde 13 sürücüye para cezası

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, polis ekiplerince havadan drone ile gerçekleştirilen trafik denetiminde, kural ihlali yapan 13 sürücüye 4 bin 189 liralık ceza kesildi.

Drone ile denetimde 13 sürücüye para cezası, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, polis ekiplerince havadan drone ile gerçekleştirilen trafik denetiminde, kural ihlali yapan 13 sürücüye 4 bin 189 liralık ceza kesildi.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 30 polisin katılımıyla ilçedeki Yıldızkent kavşağında, havadan drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, kırmızı ışık ihlali ile hatalı sollama yapan ve emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 13 sürücüye, ilgili maddelerden toplam 4 bin 189 liralık idari para cezası kesti.


Kapaklı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:22 Kaynak: DHA
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