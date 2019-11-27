Drone ile denetimde 13 sürücüye para cezası
6 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, polis ekiplerince havadan drone ile gerçekleştirilen trafik denetiminde, kural ihlali yapan 13 sürücüye 4 bin 189 liralık ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:22 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, polis ekiplerince havadan drone ile gerçekleştirilen trafik denetiminde, kural ihlali yapan 13 sürücüye 4 bin 189 liralık ceza kesildi.
Kapaklı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 30 polisin katılımıyla ilçedeki Yıldızkent kavşağında, havadan drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, kırmızı ışık ihlali ile hatalı sollama yapan ve emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 13 sürücüye, ilgili maddelerden toplam 4 bin 189 liralık idari para cezası kesti.
Sağlık çalışanları darp edilip silahlı saldırıya uğradı! Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor! 625 TL cezası var Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım