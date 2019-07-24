Son Dakika Haberleri: Drone ile kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 60 sürücüye ceza yağdı
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Drone ile kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 60 sürücüye ceza yağdı

42 dakika önce

Karabük'te polis ekiplerinin drone destekli denetimde kırmızı ışıkta geçen 60 sürücüye 14 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

Drone ile kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 60 sürücüye ceza yağdı, System.String[]
Karabük'te polis ekiplerinin drone destekli denetimde kırmızı ışıkta geçen 60 sürücüye 14 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan denetimler sıklaştırıldı. Drone destekli yapılan uygulamada, kırmızı ışıkta geçen sürücüler anbean kayıt altına alındı. Kırmızı ışıkta geçerek kural ihlali yapan 60 sürücüye 14 bin 100 TL idari para cezası kesildi. - KARABÜK
Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:02 Kaynak: İHA
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