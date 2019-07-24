Drone ile kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 60 sürücüye ceza yağdı
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Karabük'te polis ekiplerinin drone destekli denetimde kırmızı ışıkta geçen 60 sürücüye 14 bin 100 TL idari para cezası kesildi.
Karabük Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:02 Kaynak: İHA
'te polis ekiplerinin drone destekli denetimde kırmızı ışıkta geçen 60 sürücüye 14 bin 100 TL idari para cezası kesildi.
Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak Karabük Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan denetimler sıklaştırıldı. Drone destekli yapılan uygulamada, kırmızı ışıkta geçen sürücüler anbean kayıt altına alındı. Kırmızı ışıkta geçerek kural ihlali yapan 60 sürücüye 14 bin 100 TL idari para cezası kesildi. - KARABÜK
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