Drone ile maske denetimi - Son Dakika

Adıyaman'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone desteğiyle maske denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri belirleyerek maske denetimi gerçekleştirdi.

Yaya yoğunluğunun en fazla olduğu Atatürk, Gölbaşı ve Gölebatmaz Caddesi'nde drone uçuran ekipler, hem sosyal mesafe hem de maske denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, gazetecilere, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Tedbirler kapsamında vatandaşların sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Ergüder, "Bugün kentin bazı bölgelerinde drone ile maske uygulaması yaptık. Denetimlerimiz sürecek. Şimdiden vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Ergüder, Valilikçe alınan kararların diğer kurum ve kuruluşlarla uygulandığını aktararak herkesin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymasını istedi.

Vatandaşlardan Ekrem Ekin ise polis ekiplerinin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Maskemi çıkarmıştım. Polis ekipleri uyarınca tekrar taktım. Sonuçta polis ekipleri sağlığımızı düşünüyor." dedi.

Bazı kişilerin maskelerini polis ekiplerini görünce takmaları kameralara yansıdı.