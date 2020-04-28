Drone ile sosyal mesafe denetimi yapıldı - Son Dakika

Bilecik'te korona virüs tedbirleri kapsamında drone'la sosyal mesafe denetimi yapıldı.



Bilecik'in en çok korona virüsü vakası görülen ilçesi olan Osmaneli'nde sosyal mesafe kuralının denetimi havadan drone'la yapıldı. Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gün boyu cadde ve sokaklarla korona virüsü denetimlerini sürdürürken, polis araçlarından da vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor. Ayrıca 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkıp çıkmadığı ekipler tarafından drone ile havadan denetlendi. Polis ekipleri, banka, PTT önü gibi alanlarda da vatandaşların sosyal mesafeye uyup uymadığını drone ile denetledi. Kurallara uymayan vatandaşlar drone'la tespit edilirken, bölgeye yaya devriye ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı. - BİLECİK