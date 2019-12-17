Drone ile takip edilen kamyonda 330 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Drone ile takip edilen kamyonda 330 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Drone ile takip edilen kamyonda 330 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

BİNGÖL'de jandarma ekiplerince drone ile takip edilen saman yüklü kamyonda 330 kilo esrar ele geçirildi.

Drone ile takip edilen kamyonda 330 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

BİNGÖL'de jandarma ekiplerince drone ile takip edilen saman yüklü kamyonda 330 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Diyarbakır'dan Bingöl'e gelen saman yüklü kamyonu takibe aldı. Araçla yapılan takip, Genç ilçesi yakınlarından sonra drone ile sürdürüldü. Kent merkezine bağlı Çeltiksuyu köye yakınlarındaki havaalanı kavşağına gelen kamyon, jandarma ekiplerince durduruldu. Narkotik köpeklerin de katımıyla kamyonda yapılan aramada saman çuvalları içerisine gizlenmiş 330 kilo esrar ele geçirildi.Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.


Jandarma, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:17 Kaynak: DHA
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