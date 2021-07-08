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Drone ile yapılan trafik denetiminde uyuşturucu madde saklayan sürücü yakalandı - Son Dakika

Drone ile yapılan trafik denetiminde uyuşturucu madde saklayan sürücü yakalandı

08.07.2021 10:31
Drone ile yapılan trafik denetiminde uyuşturucu madde saklayan sürücü yakalandı, System.String[]

İstanbul'da drone ile gerçekleştirilen trafik denetiminde emniyet şeridi ihlali yaptığı gerekçesiyle durdurulan araç sürücüsü, elindeki uyuşturucu maddeyi saklarken yakalandı.

İstanbul'da drone ile gerçekleştirilen trafik denetiminde emniyet şeridi ihlali yaptığı gerekçesiyle durdurulan araç sürücüsü, elindeki uyuşturucu maddeyi saklarken yakalandı.

İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Temmuz'da TEM Otoyolu Ispartakule mevkisinde drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Trafikte seyir halindeyken emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen bir araç, emniyet şeridinde durduruldu.

Sürücü Ö. A'nın tedirgin davranışlar sergilediğini ve elindeki bir nesneyi araç koltuğunun cep kısmına koyduğunu fark eden ekipler, araçta yaptıkları aramada 3 gram esrar ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde nedeniyle gözaltına alınan sürücü hakkında ayrıca emniyet şeridi ihlali, sürücü belgesi ve araç tescil belgesini araçta bulundurmamak suçundan cezai işlem uygulandı.

"Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli Ö.A, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Trafik Denetleme, Uyuşturucu, İstanbul, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Drone ile yapılan trafik denetiminde uyuşturucu madde saklayan sürücü yakalandı - Son Dakika


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