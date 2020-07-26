Drone ile yarış otomobilinin yarışı nefesleri kesti - Son Dakika

Drone ile yarış otomobilinin yarışı nefesleri kesti

-Drone pilotları kıyasıya mücadele etti

İSTANBUL - Pistte rekabet eden yarış drone'lar ile yarış otomobilinin mücadelesi adeta nefesleri kesti. Ayrıca bir araya gelen drone pilotları da kendi aralarında kıyasıya mücadele etti.

İstanbul'da yarış pistinde düzenlenen organizasyonda lüks yarış otomobili ile drone pilotları kozlarını paylaştı. Pistte karşı karşıya gelen otomobil ile yarış dronunun kıyasıya mücadelesi adeta nefesleri kesti. Etkinlikte bir araya gelen yarış drone pilotları, birbirinden farklı drone'lar ile yarışarak kıyasıya mücadele etti. Bazı drone pilotları da pistte aktobatik drone uçuşu yaparak yeteneklerini sergiledi.

Etkinliği organize eden Tech Drone League oluşumunun kurucu ortaklarından Can Tayfun, yazılım ve drone alanında yetenekli gençler yetiştirmek istediklerini belirterek, "Şu anda seksenden fazla sporcularımız, yirmi beşten fazla eğitmeniyle Türkiye'de drone ve teknolojilerini yaygınlaştırmayı amaçlayan oluşumuz. Eğitim veriyoruz. Drone konusunda Türkiye'deki bütün eğitimleri verebilecek yetkiye sahibiz. İHA ve drone yarışı ehliyeti veriyoruz. Pilotlarımızı çeşitli sebeplerle bir araya getiriyoruz bu pandemi sürecinden dolayı yarışları gerçekleştiremediğimiz için. Bugün de böyle bir şey yapmak istedik. Piste çıktık. Yarış arabaları ile drone'ları yarıştırıyoruz. Güzel bir yarış arabasıyla birkaç pilotumuz yarıştı. Birinci yarışta biz geçtik, ikinci yarışta yarış arabası kafa kafaya geldi. Bizim drone'larımız sıfırdan yüz elliye 1.5 saniyede çıkan, dünyanın en hızlı aletlerinden bir tanesi. Hızlanması, ivmelenmesi çok hızlı. Pilotlar bunu gözlüklerle kullanıyorlar. Biz bu teknolojiyi gençlere ve çocuklara yaymaya çalışıyoruz onun için de çeşitli yarışlar ve etkinlikler düzenliyoruz" dedi.