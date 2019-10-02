Son Dakika Haberleri: Drone ile yaya geçidinde pankart açtılar
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Drone ile yaya geçidinde pankart açtılar

27 dakika önce

Drone ile yaya geçidinde pankart açtılar Sürücüler drone ile pankart açılarak uyarıldıBURSA - Bursa'da polis ve jandarma ekipleri yayalara önceliğe dikkat çekmek drone ile pankart açtı.

Drone ile yaya geçidinde pankart açtılar

Sürücüler drone ile pankart açılarak uyarıldı

BURSA - Bursa'da polis ve jandarma ekipleri yayalara önceliğe dikkat çekmek drone ile pankart açtı.

Türkiye'nin bir çok noktasında olduğu gibi Gemlik ilçesinde de yaya geçitlerinde uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, sürücülerin geçtiği esnada drone ile yaya geçidinde, "Öncelik yayanın, öncelik hayatın" yazılı pankartı açtı. Yaya geçitlerinde sürücülerin dikkatli olması istendi. Yolda drone ile uyarıyı gören sürücülerin yavaşlayıp yayalara öncelik verdiği görüldü.

Drone ile yaya geçidinde pankart açtılar

Jandarma, Bursa, Polis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:50 Kaynak: İHA
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