(DRONE) İstanbul'un tarihi yerleri sessizliğe büründü - İstiklal Caddesi ve Taksim - Son Dakika

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı gece drone İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. İstanbul'un sessiz sokakları ve tarihi mekanları gece drone ile görüntülendi. Sessizliğe bürünen İstiklal caddesi ve Taksim drone ile gece görüntülendi.