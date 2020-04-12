(DRONE) İstanbul'un tarihi yerleri sessizliğe büründü - Ortaköy ve Mecidiyeköy - Son Dakika

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(DRONE) İstanbul'un tarihi yerleri sessizliğe büründü - Ortaköy ve Mecidiyeköy
6 saat önce
Ortaköy ve Mecidiyeköy'ün havadan görüntüleri İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
Ortaköy ve Mecidiyeköy'ün havadan görüntüleri İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. İstanbul'un sessiz sokakları ve tarihi mekanları gece drone ile görüntülendi. Sessizliğe bürünen Ortaköy Camisi çevresi ve Mecidiyeköy drone ile gece görüntülendi
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:15 Kaynak: AA
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