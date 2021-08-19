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(DRONE) Kamerun'da Lobe Şelalesi eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor - Son Dakika

(DRONE) Kamerun'da Lobe Şelalesi eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor

19.08.2021 15:06

Kamerun'un batısında sahil ve liman kenti Kribi'de bulunan Lobe Şelalesi, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kamerun'un batısında sahil ve liman kenti Kribi'de bulunan Lobe Şelalesi, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kamerun'un doğal güzellikleri bakımından en önemli alanlarından biri olan Lobe Şelalesi, en yükseği 15 metre olan onlarca şelalenin birleşmesiyle oluşuyor.

"Dünyada okyanusa dökülen tek şelale" olma unvanını taşıyan doğa harikası şelale, Kamerun'un Güney bölgesinde yer alan Campo-Ma'an Ulusal Parkı'ndan doğarak Atlas Okyanusu'na dökülüyor.

Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden şelale ve çevresi, doğanın bütün renklerini barındıran manzarasıyla "doğal stüdyo" imkanı sağlıyor.

Her mevsim ayrı güzellik sunan nehir, kaynaklardan çıkan suyun aşağı süzülmesiyle çıkan sesi ve manzarasıyla ziyaretçilerini stresten uzaklaştırıyor.

Lobe Şelalesi, zengin tabiatının yanında hemen yanı başında bulunan Kribi sahilindeki restoranlar, oteller ve plajıyla ziyaretçilerine Afrika'nın eşsiz güzelliklerini dört mevsim sunuyor.

Ayrıca Kribi sahilinde bulunan yöresel kanolar, Lobe Şelalesi'ni yakından görme imkanı veriyor.

"Pigmeler, arınma ayinlerini şelale suyunda yapar"

Turizm rehberi İsmail Tongo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lobe Şelalesi, çevrede yaşayan yerel halklar için güçlü bir inanç sembolüdür." dedi.

Şelalenin yerel halkların çeşitli doğal ve kültürel ayinlerine ev sahipliği yaptığını anlatan Tongo, "Afrika'nın en eski yerlilerinden olan Pigmeler, arınma ayinlerini şelale suyunda yapar." ifadesini kullandı.

Bölgede balıkçılık yapan Batango topluluğunun şefinin tahta çıkmadan önce Lobe Şelalesi'nin suyuyla yıkandığını belirten Tongo, şelalenin yüzyıllardır bölgede yaşayan yerlilerin hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

(DRONE) Kamerun'da Lobe Şelalesi eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor
(DRONE) Kamerun'da Lobe Şelalesi eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor
(DRONE) Kamerun'da Lobe Şelalesi eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor
(DRONE) Kamerun'da Lobe Şelalesi eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor

Atlas Okyanusu, Kamerun, Afrika, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (DRONE) Kamerun'da Lobe Şelalesi eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor - Son Dakika


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