(Drone) Kar manzaraları - Son Dakika

İstanbul'da cuma gününden itibaren başlayan kar yağışı, kentin birçok noktasında etkisini artırarak sürdürüyor.

Kentin yüksek kesimlerinde cuma günü itibaren başlayan kar yağışı, yer yer etkisini artırarak devam ediyor.

Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı sonrası Şişli, Beyoğlu, Fatih başta olmak üzere ana arter ve caddeler dışında her yer beyaz örtüyle kaplandı.

Kısıtlamanın kalkmasıyla sabah saatlerinde özel araçları ve toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gitmek isteyen vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Haliç Köprüsü ile 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.

Mahalle aralarında ve caddelerde de kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bazıları da yol kenarına çekerek yoğunluk oluşturdu.

İstiklal Caddesi'nde güzel görüntüler oluştu

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, İstiklal Caddesi'nde beyaz örtünün keyfini çıkardı. Tarihi caddeye gelerek kar yağışıyla ayrı güzelliğe bürünen mekanların tadını çıkaranlar, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle özlenen kar görüntülerini ölümsüzleştirdi.

Nostaljik tramvayın geçişiyle kartpostallık görüntüler sunan İstiklal Caddesi'nde kar yağışı devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda da özellikle Üsküdar Altunizade ve Kısıklı semtlerinde yoğun kar yağışı olduğu gözlendi. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar, parklar ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Metrobüs ve Marmaray seferlerinde yoğunluk olduğu gözlendi. Özellikle Metrobüs kullanan vatandaşlarının duraklarda uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Trafik yoğunluğu azaldı

Öte yandan, İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altıda 3 derece olarak ölçüldüğü İstanbul'da sabah saatlerinde zaman zaman yüzde 85'e çıkan trafik yoğunluğu saat 11.10 itibarıyla yüzde 47'ye indi.