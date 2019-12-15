Drone kebap sektörüne de girdi - Son Dakika
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Drone kebap sektörüne de girdi

6 saat önce

Gastronomi kenti Gaziantep'te Kebapçı Yalçın, çırak bulmakta zorlanınca drone'u çırak olarak kullandı.

Gastronomi kenti Gaziantep'te Kebapçı Yalçın, çırak bulmakta zorlanınca drone'u çırak olarak kullandı. Drone'nin et taşıyıp mangal ateşini harladığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tarihi kalenin yakınlarında faaliyet gösteren Kebapçı Yalçın, çırak bulamayınca satın aldığı drone'u çırak olarak kullandı. Kebapçı Yalçın, ciğerleri drone ile Alleben Göleti'ne taşıdıktan sonra közlenmiş mangalı da drone rüzgarı ile harladı. Kebapçının sosyal medyada paylaştığı o anlar ise büyük ilgi gördü.

Çırak bulmanın zor olduğu bir dönemde drone'u çırak gibi kullandıklarını belirten Kebapçı Yalçın, "Bu droneları herkes normalde çekim için kullanır ama ben çırak olarak kullandım. Daha önce de drone'u kasaptan et almaya göndermiştim. Bu sefer de drone'u Alleben Göleti'ne gönderdim. Yani drone'u çırak gibi kullandık ve güzel oldu. Et al diyorum alıyor, ekmek al diyorum alıyor. Ne söylesek yapıyor. Çırağımız çok iyi, sesi çıkmıyor. Gel diyorsun geliyor, git diyorsun gidiyor" dedi.

"DRONE İLE MASAYA SERVİS DE YAPTIRACAĞIM"

Drone'u çırak olarak kullanmayı sürdüreceğini ve yeni hedefinin drone ile servis açmak olduğunu söyleyen kebapçı, "Drone'u bu işte kullanmayı sürdüreceğim. Bundan sonra drone ile paket servisi de yapacağım, masaya servis de açtıracağım. Bunu daha da ilerleteceğim. Yani ne desek yapıyor. Ağzı yok, dili yok. O yüzden herkese de tavsiye ediyorum. Vatandaşların da tepkisi çok farklı ve güzel oldu. Ciğer asılı drone'u görünce ciğer uçuyor, ciğer geliyor diye tepki veren çok oldu" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM VE HOŞUMA GİTTİ"

Drone'lu kebapçıyı gören Tamer Çakır ise çok şaşırdığını ifade ederek, "İlk görünce çok şaşırdım ve hoşuma gitti. Hemen gelip tanışmak, kebabını yemek istedim. Yani böyle yeni ve farklı fikirler üretmek çok güzel. Yani buradan Alleben Göleti'ne normal bir çırağı göndersen gitmez, gitse de yolu kaybeder ama drone hem gidiyor hem de yolu kaybetmiyor. Güzel bir fikir" diye konuştu.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Drone kebap sektörüne de girdi

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
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